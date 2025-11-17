'पैसे बांटकर चुनाव...', डकैती वाले बयान के बाद अब क्या बोल गए अखिलेश? सियासी हलचल तेज
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर लोकतंत्र को बंधक बनाने और चुनावी धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और संविधान का उल्लंघन कर रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है, लेकिन जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आजम खान को सजा मिलने पर उन्होंने कहा कि नाइंसाफी करने वालों का बुरा अंत होता है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा और एनडीए गठबंधन पर हमले जारी हैं। सोमवार को सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा की नीयत में खोट है। वह लोकतंत्र को बंधक बनाकर शासन करना चाहती है।
सत्ता और शासन तंत्र का दुरूपयोग कर रही है। चुनावी प्रक्रिया में धांधली करती है। पैसे बांट कर चुनाव लड़ती है। इससे पहले उन्होंने बिहार के परिणाम को वोटो की डकैती करार दिया था।
सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा सरकार हर तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। संविधान और कानून का शासन खत्म हो गया। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। खुलेआम सांप्रदायिक भाषणबाजी करती है। फर्जी मुठभेड़ हो रही हैं। निवेश में कमीशन मांगा जाता है। संविधान को मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है।
झूठे दावों का बेशर्मी से प्रचार होता है। बुलडोजर से नाइंसाफी हो रही है। भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करने की चालबाजी कर रही है। भर्ती और नौकरी को खत्म करने की साजिश कर रही है। आने वाले समय में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी।
बुरे अंत की ओर जाते हैं नाइंसाफी करने वाले
सपा प्रमुख ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मो. आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दो पैन कार्ड संबंधी मामले में सात साल तक की जेल की सजा सुनाने को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। आजम खां और अब्दुल्ला आजम की फोटो लगाकर लिखा, ‘सत्ता के गुरूर में नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब, सब देख रहे हैं।’
