'पैसे बांटकर चुनाव...', डकैती वाले बयान के बाद अब क्या बोल गए अखिलेश? सियासी हलचल तेज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा और एनडीए गठबंधन पर हमले जारी हैं। सोमवार को सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा की नीयत में खोट है। वह लोकतंत्र को बंधक बनाकर शासन करना चाहती है।

सत्ता और शासन तंत्र का दुरूपयोग कर रही है। चुनावी प्रक्रिया में धांधली करती है। पैसे बांट कर चुनाव लड़ती है। इससे पहले उन्होंने बिहार के परिणाम को वोटो की डकैती करार दिया था। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा सरकार हर तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। संविधान और कानून का शासन खत्म हो गया। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। खुलेआम सांप्रदायिक भाषणबाजी करती है। फर्जी मुठभेड़ हो रही हैं। निवेश में कमीशन मांगा जाता है। संविधान को मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है।

झूठे दावों का बेशर्मी से प्रचार होता है। बुलडोजर से नाइंसाफी हो रही है। भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करने की चालबाजी कर रही है। भर्ती और नौकरी को खत्म करने की साजिश कर रही है। आने वाले समय में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी।