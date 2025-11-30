'भाजपा के इशारे पर काम कर रहा चुनाव आयोग', यूपी में BLO की मौत पर भड़के अखिलेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर एसआइआर का काम करा रहा है। कम समय में 16 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन संभव नहीं है। इसलिए सपा ने इसे तीन माह और बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं पड़ा।

उन्होंने आरोप लगाया है कि आयोग को अपनी साख, पारदर्शिता व चुनाव की निष्पक्षता से कोई मतलब नहीं है। लगातार काम के दबाव के चलते कई बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। अगर आयोग निष्पक्ष ढंग से एसआइआर का कार्य सम्पन्न कराना चाहता है तो इसकी समय सीमा कम से कम तीन माह और बढ़ाई जानी चाहिए।

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय ने मुरादाबाद स्थित भोजपुर के बहेड़ी ब्रह्मनान गांव निवासी बीएलओ सर्वेश सिंह की आत्महत्या के मामले में चुनाव आयोग के कटघरे में खड़ा किया है। 46 वर्षीय सर्वेश सिंह कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक थे।