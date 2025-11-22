SIR को लेकर अखिलेश ने सरकार को घेरा, बोले- हर विधानसभा सीट पर 50 हजार वोट काटने की साजिश
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत कर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा, एसआइआर के जरिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50 हजार वोट काटने की साजिश कर रही है, खासकर पिछड़े और मुस्लिम क्षेत्रों में। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से वोटर लिस्ट ठीक कराने और शिकायतों को पार्टी कार्यालय तक पहुंचाने का आह्वान किया है।
राज्य ब्यूूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग और भाजपा पर वोट काटने की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि बिहार चुनाव देखने के बाद पता चलता है कि भाजपा, चुनाव आयोग से मिल कर उप्र और पश्चिम बंगाल में बड़ी तैयारी कर रही है।
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर सपा और इंडी गठबंधन जीता है, वहां पर भाजपा और उसके अधिकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बहाने हर विधानसभा क्षेत्र में पचास हजार वोट काटने की साजिश कर रहे है।
यही बंगाल में भी हो रहा है। सपा प्रमुख ने निर्वाचन आयोग से एसआइआर की समय सीमा तीन माह बढ़ाने और राजनीतिक दलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने की मांग भी की।
शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और चुनाव आयोग, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। यही दोनों राज्य सबसे जाता टार्गेट पर हैं। विधानसभा उपचुनाव और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सभी ने चुनाव आयोग की भूमिका को देखा है।
सपा की शिकायतों पर कुछ नहीं किया गया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बिना किसी तैयारी के एसआइआर करा रहा है। बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई। गणना फार्म भरने में तमाम समस्याएं आ रहीं हैं। बीएलओ सत्ताधारी नेताओं के यहां बैठकर काम कर रहे हैं, लोगों के घर नहीं जा रहे। उन्होंने कन्नौज की एसडीएम की एक आडियाे रिकार्डिंग भी सुनाई।
उन्हाेंने कहा कि भाजपा सरकार जब जनता मुद्दों में हारने लगी तो वोट हटाने का नया तरीका एसआइआर निकाला है। आरोप लगाया कि इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग और मुस्लिमों के क्षेत्र निशाने पर हैं।
कहा कि भाजपा की साजिश से निपटने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहें। पूरी जिम्मेदारी के साथ वोटर लिस्ट ठीक कराएं, बीएलओ से मिल कर पात्रों के वोट बनवाएं, कोई भी वोट कटने न पाए। जो भी शिकायतें मिलें, उसे समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय तक जरूर पहुंचाएं।
