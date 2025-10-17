'सौहार्द बचा रहेगा तो त्योहार बचा रहेगा', अखिलेश यादव ने दीपावली पर दी संकीर्ण राजनीति से बचने की नसीहत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली पर लोगों से सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। सपा प्रमुख ने कहा कि सौहार्द बचा रहेगा तो त्योहार बचा रहेगा। कुछ लोग अपनी संकीर्ण राजनीति के लिए नकारात्मक सोच का प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे लोग दिखावे के लिए ऊपरी तौर पर तो त्योहार मना सकते हैं, लेकिन अच्छे और सच्चे मन के अभाव में कभी भी अंदर से खुश नहीं हो सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सपा प्रमुख ने कहा कि त्योहार परस्परता के प्रतीक होते हैं। किसी की माटी, किसी का दीया, किसी का सूत, किसी की बाती, किसी का तेल, किसी की खील, किसी का कपड़ा, किसी की सिलाई, किसी का खोआ, किसी की मिठाई, किसी का खिलौना, किसी का बताशा, किसी की फुलझड़ी, किसी का पटाखा।