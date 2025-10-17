'सौहार्द बचा रहेगा तो त्योहार बचा रहेगा', अखिलेश यादव ने दीपावली पर दी संकीर्ण राजनीति से बचने की नसीहत

Language
    सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली पर सद्भाव से त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सद्भाव रहेगा तो त्योहार रहेगा। कुछ लोग संकीर्ण राजनीति के लिए नकारात्मकता दिखाते हैं, वे दिखावे के लिए त्योहार मनाते हैं, पर खुश नहीं होते। त्योहार परस्परता का प्रतीक है। उन्होंने नकारात्मक लोगों से सकारात्मक रहने का आग्रह किया।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली पर लोगों से सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। सपा प्रमुख ने कहा कि सौहार्द बचा रहेगा तो त्योहार बचा रहेगा। कुछ लोग अपनी संकीर्ण राजनीति के लिए नकारात्मक सोच का प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे लोग दिखावे के लिए ऊपरी तौर पर तो त्योहार मना सकते हैं, लेकिन अच्छे और सच्चे मन के अभाव में कभी भी अंदर से खुश नहीं हो सकते हैं।

    सपा प्रमुख ने कहा कि त्योहार परस्परता के प्रतीक होते हैं। किसी की माटी, किसी का दीया, किसी का सूत, किसी की बाती, किसी का तेल, किसी की खील, किसी का कपड़ा, किसी की सिलाई, किसी का खोआ, किसी की मिठाई, किसी का खिलौना, किसी का बताशा, किसी की फुलझड़ी, किसी का पटाखा।

    त्योहारों के खुशनुमा माहौल में हम नकारात्मक लोगों के लिए सकारात्मक प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग अपने मन की कलुषता व जहर से बचे रहें और कभी अकेले में बैठकर सोचें कि पहले कभी उनके विचार और व्यवहार में ऐसी खटास या कड़वाहट थी क्या? अगर नहीं तो ये अब ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं कोई उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए तो नहीं कर रहा है। इसीलिए सबसे आग्रह है कि अच्छा सोचें और सकारात्मक रहें, ख़ुद भी ख़ुश रहें और बाकी सबको भी ख़ुश रहने दें। मन हित में जारी, ख़ुशियों भरी हो सबकी दीपावली।