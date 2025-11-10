Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'विधान सभा चुनाव के 427 दिन पहले ही गड़बड़ी में जुटी सरकार', अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला

    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर विधान सभा चुनाव से पहले गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके अपना रही है और विकास के नाम पर झूठे वादे कर रही है। अखिलेश ने जनता से सरकार की सच्चाई को पहचानने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये ''इमोशन'' पर सरकार चला रहे हैं। नए-नए ''इमोशनल'' मुद्दे ढूढ़ लाते हैं। वर्ष 2027 में विधान सभा चुनाव होने हैं और सरकार अभी से बेईमानी पर उतर आई है। सरकार बताए पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज के कितने ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार वर्ष 2027 के चुनाव से 427 दिन पहले ही गड़बड़ी में जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची जो दी गई है उसके कई पन्ने पढ़ने में नहीं आ रहे हैं।

    पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष ने कहा, अयोध्या में जो मतदाता सूची दी गई है वो भी पढ़ने में नहीं आ रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एसआइआर में आधार कार्ड मान्य कराने के लिए सपा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। संविधान और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ''पीडीए'' का एक वोट न कट जाए और बेईमानी न हो इसके लिए संघर्ष करेंगे।

    कानपुर के अखिलेश दुबे को लेकर सपा प्रमुख ने कहा-जब सच्चाई सामने आएगी तो कई अधिकारी भी फंस जाएंगे। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद कर दी है। मुजफ्फरनगर में छात्र की आत्महत्या पर सपा प्रमुख ने कहा जिस तरह स्कूल में उसके साथ व्यवहार हुआ उससे दुखी होकर उसने जान दी है। शाहजहांपुर में भी एक दलित की मौत हुई। यूपी जल जीवन मिशन में पानी नहीं, बजट बह रहा है।

     

    खजांची का मनाया जन्मदिन

     

    वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान कानपुर देहात में बैंक की लाइन में पैदा हुए खजांची का सोमवार को सपा मुख्यालय पर जन्मदिन मनाया गया। वह नौ वर्ष का हो गया है। अखिलेश हर वर्ष उसका जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन के तोहफे में अखिलेश ने खुद भी पैसे दिए और चाचा शिवपाल समेत अन्य सपा नेताओं से भी दिलवाए। खजांची ने इस मौके पर अखिलेश को कविता सुनाई और मोबाइल फोन की मांग की।

    सपा अध्यक्ष ने 45 मिनट से अधिक मोबाइल फोन न देखने की हिदायत देते हुए उसे फोन दिलाने का वादा किया। प्रदेश में ''वंदेमातरम'' को अनिवार्य करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा केक मांग रहा था, तो क्या मैं जबरदस्ती लड्डू इसके मुंह में डाल दूं? हमारा देश आजाद है।

    सपा अध्यक्ष ने नोटबंदी की दुश्वारियों को याद कर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि खजांची का जन्मदिन तब तक मनाएंगे जब तक भाजपा की सरकार चली नहीं जाती है।