'अगर राजनीति का इतना शौक है तो वह चुनाव लड़ लें', यूपी के किस DM के लिए अखिलेश ने कह दी ये बात?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मायावती की भाजपा के साथ अंदरूनी सांठगांठ जारी है। मायावती सरकार के शासनकाल में बनाए गए स्मारकों के रखरखाव को लेकर उन्होंने कहा कि सपा सरकार में इन सभी स्मारकों व पार्कों का रखरखाव किया गया, लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में उन्हीं स्मारकों के पत्थरों पर काला रंग दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सपा ने इटावा से कांशीराम को चुनाव जिताया था।

सपा मुख्यालय में गुरुवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भाजपा झूठे मुकदमों का विश्व रिकार्ड बनाना चाहती है। बरेली में हुई हिंसा के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने नाम लिए बिना जिलाधिकारी अविनाश सिंह को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर राजनीति का इतना शौक है तो वह चुनाव लड़ लें।

एक सवाल के जवाब में कहा कि मायावती कुछ भी बोलें, लेकिन सपा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। जब वे मुख्यमंत्री थे तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि लखनऊ में बने कांशीराम स्मारक की देखभाल करें। वहां पर लगे पेड़ सूख गए थे तो दूसरे पेड़ लगवाए गए थे।