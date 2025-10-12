'भाजपा के लोग मुंह से स्वदेशी, मन से विदेशी', अखिलेश यादव ने BJP पर लगाए कई गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी दराें में संशोधन के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार के स्वदेशी अपनाने के नारे पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी कंपनियाें को बुलाकर पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया जा रहा है। भाजपा के लोग स्वदेशी की बात करते हैं, ये मूंह से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। अगर इनको देश का व्यापार बचाना है या स्वदेशी अपनाना है, तो चीन जैसे देश से सबसे ज्यादा व्यापार क्यों हो रहा है? पूरा इलेक्ट्रानिक बाजार उनके हाथ में दे दिया है।

समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि देते हुए सपा प्रमुख ने आगे कहा कि खाद के लिए किसानों और उनके परिवार के लोगों की जान जा रही है। सरकार न गन्ने की कीमत दे पा रही है और न महंगाई को रोक पा रही है। महंगाई इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि यह लोग उद्योगपतियों से मिलकर मुनाफा कमाना चाहते हैँ। जब मुनाफा कमाएंगे तो महंगाई कैसे कम होगी?

जिनको ये ज्यादा मुनाफा कमाने देंगे, उनसे चुनावी चंदा मांगेंगे क्योंकि चुनावी चंदा से ही ये बिहार जीतेंगे। चुनावी चंदा ही यह यूपी में खर्च करेंगे। सपा बहुत जल्द कानून व्यवस्था को लेकर जिन दलितों और जनता को परेशान किया गया है, और जिलों में भाजपा ने जो जमीनें कब्जायी हैं, उसकी भी सूची तैयार करेगी। कानपुर तो एक उदाहरण है, जहां एक लेखपाल का सौ करोड़ रुपये का मामला मिला है। इस मामले में कई अधिकारी शामिल हैं।

सुभासपा के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 52 प्रत्याशी उतारने की चर्चाओं पर ओम प्रकाश राजभर का नाम लिये बिना कहा कि हीरो के साथ भी एक साइड हीरो, विलेन के साथ भी एक साइड विलेन होता है। कई बार यह साइड वाले फेमस हो जाते हैं।

गृहमंत्री अमित शाह के घुसपैठ के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ने के बयान पर अखिलेश ने कहा कि भाजपा के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। हमारे यूपी में भी घुसपैठिएं हैं, मुख्यमंत्री भी घुसपैठिए हैं। वह तो विचारधारा से भी घुसपैठिए हैं। जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। उसी के कारण एक हरियाणा के आइपीएस की जान चली गयी।

सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों के बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के युवक को पीट-पीट मार देना और बंथरा में गैंगरेप की जो घटना हुई है, एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो इस सरकार में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार हुआ है।

जिन पुलिस अधिकारियों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वे राजनीतिक विरोधियों पर झूठे मुकदमें लगाने में व्यस्त हैं। इसी कारण महिलाएं भी असुरक्षित हैं। रायबरेली वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सफेद टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं।