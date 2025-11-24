'चुनावी घोटाले के लिए...', अखिलेश बोले- ईमानदारी से चुनाव हो जाएं तो घरवाले भी न दें भाजपा को वोट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें।

जो पूरे नहीं हो सकते ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर-परिवार भूलकर मशीन का तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपाई ज्यादतियों से जनाक्रोश पूरे उबाल पर है। इन हालात में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाएं तो भाजपाइयों के घरवाले भी भाजपा को वोट न दें।

सपा प्रमुख ने एक्स पर बीएलओ को संबोधित करते हुए लिखा,‘एसआइआर का जो अप्रायोगिक लक्ष्य देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है।

भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगतें। बीएलओ को किसी भी गलती के लिए ज़िम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्यायसंगत नहीं है।

देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं।’ उन्होंने आगे लिखा कि सभी बीएलओ से अपील है कि इन हालात में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो।