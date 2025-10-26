'घोटालों का रिकॉर्ड बना रही BJP सरकार', अखिलेश ने अयोध्या में जमीन खरीद को लेकर लगाए बड़े आरोप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार, लूट और घोटाले का रिकार्ड बना रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि इस सरकार में प्रत्येक विभाग और हर कार्य में भ्रष्टाचार है। भाजपाइयों ने भ्रष्टाचार करने में अयोध्या जैसे पवित्र नगरों को भी नहीं छोड़ा।

सपा प्रमुख ने कहा कि अयोध्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त से लेकर निर्माण और टेंडर, हर कार्य में घोटाला हुआ है। आरोप लगाया कि घोटाला करने वाले सब भाजपाई हैं। चित्रकूट कोषागार में मृत पेंशनरों के नाम पर करोड़ों की रकम निकाल कर बंदरबांट कर ली गई। निर्माण कार्यों, सड़कों के निर्माण में जमकर कमीशनखोरी है।