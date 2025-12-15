सपा ने बीएलए को पूरी सूची देने की मांग उठाई, अखिलेश ने रुपये की गिरावट को लेकर अर्थव्यवस्था पर साधा निशाना
समाजवादी पार्टी ने बीएलए को पूरी सूची देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने रुपये की गिरावट को लेकर अर्थव्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने अर्थव्यवस्था की ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मांग की है कि सभी विधानसभाओं में हर मतदान केंद्र पर पाए गए अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृतक (एएसडी) मतदाताओं की दोबारा जांच कराई जाए।
जांच के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को विधानसभा-वार और बूथ-वार मतदाता सूची हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई जाए। सूची में मतदाता का पूरा पता, संबंधित व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर भी शामिल किया जाए, ताकि वास्तविक और पारदर्शी जांच संभव हो सके और शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके।
पार्टी का कहना है कि ऐसा नहीं किया गया तो करोड़ों मतदाताओं के नाम बिना वजह ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग से जुड़े अधिकारियों की होगी।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से लिखे ज्ञापन में गाजीपुर, प्रयागराज, झांसी, लखीमपुर खीरी और अमेठी से मिली शिकायतों का हवाला देते हुए उन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि एसआइआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।
इधर, अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि डालर के मुकाबले रुपये का अब तक के इतिहास में सबसे कमजोर होना इस बात का प्रमाण है कि अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार के आंकड़े और दावे झूठे हैं। गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।
किसान, युवा और व्यापारी सभी परेशान हैं और भाजपा के झूठे वादों की सच्चाई सामने आ चुकी है। आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में भू-माफियाओं का आतंक है, वहीं कफ सिरप माफिया जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
