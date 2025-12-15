Language
    'लोक सेवा आयोग की चयन प्रणाली का भी हो SIR', अखिलेश ने प्रयागराज में विद्यार्थियों के आंदोलन से जताया समर्थन

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:55 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए बल प्रयोग की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की है और आयोग की परीक्षा प्रणाली का भी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने की मांग उठाई है।

    सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ये न भूले कि पढ़ने वाले युवा लड़ना नहीं चाहते हैं, वो तो बस साफ-सुथरे तरीके से नौकरी की प्रक्रिया का शुद्धीकरण करवाने की मांग कर रहे हैं। हम प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ नैतिक बल बनकर खड़े हैं। उप्र लोक सेवा आयोग की दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली और भ्रष्ट चयन प्रक्रिया पर लग रहे आरोपों के संदर्भ में एक एसआइआर की मांग करते हैं।

    सोमवार को जारी एक बयान में सपा प्रमुख ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र-नौजवानों के साथ अमानवीय और दुर्व्यवहार की निंदा की। कहा कि बेरोजगारी की पीड़ा से गुजर रहे युवाओं के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट व बाल पकड़कर अपमानित करने का जो काम उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है, वह सत्ता का अहंकार है जो अमानुषिक बनकर अपनी ताकत दिखा रहा है। इसके लिए युवा कभी माफ नहीं करेंगे। भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। भाजपा ने छात्रों-नौजवानों के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया।