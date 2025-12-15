'लोक सेवा आयोग की चयन प्रणाली का भी हो SIR', अखिलेश ने प्रयागराज में विद्यार्थियों के आंदोलन से जताया समर्थन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए बल प्रयोग की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की है और आयोग की परीक्षा प्रणाली का भी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने की मांग उठाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ये न भूले कि पढ़ने वाले युवा लड़ना नहीं चाहते हैं, वो तो बस साफ-सुथरे तरीके से नौकरी की प्रक्रिया का शुद्धीकरण करवाने की मांग कर रहे हैं। हम प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ नैतिक बल बनकर खड़े हैं। उप्र लोक सेवा आयोग की दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली और भ्रष्ट चयन प्रक्रिया पर लग रहे आरोपों के संदर्भ में एक एसआइआर की मांग करते हैं।