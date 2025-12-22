‘भाजपा ने तोड़ा है नियम…’ अखिलेश बोले- एक देश एक कारोबारी के एजेंडे पर काम कर रही

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी की 170-सरोजिनी नगर विधानसभा सीट में मतदाता सूची को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सत्ता पक्ष भाजपा के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को मतदाता सूची और व्यू एन्यूमरेशन फार्म की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। यह सब भाजपा सरकार के दबाव में किया गया है, जिससे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सात जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची और मतदेय स्थलवार व्यू एन्यूमरेशन फार्म डिटेल भाजपा के बीएलए को दी जा रही है, जो भारत निर्वाचन आयोग के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन है।

पार्टी ने मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक इस पूरे मामले का संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करें। ज्ञापन देने वालों में सपा नेता केके श्रीवास्तव, डा. हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह शामिल रहे।