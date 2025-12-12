'जहां भाजपा हारी, वहां SIR में काट रहे वोट', अखिलेश ने दोहराया साजिश का आरोप; एसआईआर को बताया एनआरसी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में वोट काटने की साजिश का आरोप दोहराया है। शुक्रवार को तेलंगाना में सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब तीन करोड़ वोट कटने जा रहा है। जहां-जहां भाजपा हारी है, वहां वोट काटने की लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है। प्रक्रिया जिस तरह से हो रही है, यह एसआइआर के बहाने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) है।

सपा द्वारा शनिवार को आयोजित की जाने वाली विजन इंडिया समिट में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे पार्टी प्रमुख ने कहा कि भारत में आज लोगों को हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का समाधान को हमने विजन इंडिया अभियान शुरू किया है, इसका मकसद है देश में विजन की बात हो, पालिटिकल डिवीजन की नहीं। एसआइआर को लेकर कहा कि भाजपा लोगों के कागज ढुंढ़वा रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आधार को नहीं माना जा रहा है। आधार में सारी जानकारी है। जब लोगों का वोट ही नही होगा, वोट नहीं डाल पाएंगे, तो कैसा लोकतंत्र होगा।