योगी सरकार ने IAS अजय कुमार शुक्ला को सौंपी नई जिम्मेदारी, आईएएस रमाकांत पांडेय 30 नवंबर को हो रहे रिटायर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नगर विकास विभाग के सचिव वर्ष 2001 बैच के आइएएस अधिकारी अजय कुमार शुक्ला को जल निगम (शहरी) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इस पद को संभाल रहे आइएएस अधिकारी रमाकांत पांडेय 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।