दुबई में छूट गया एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों का सामान, एयरपोर्ट पर तीन दिनों से भटक रहे हैं यात्री

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से लखनऊ पहुंचे यात्रियों का सामान दुबई में ही छूट गया। विमान लखनऊ पहुंचा तो यात्री बहुत देर तक इंतजार करते रहे। कंवेयर बेल्ट पर पहले तो पिछले विमान का सामान आया। इसके बाद जब यात्री अपने सामान के लिए भटकते रहे तो उनको बताया गया कि सामान दुबई में छूट गया है। दूसरे विमान से 12 घंटे के भीतर आएगा।

मंगलवार को तीसरे दिन भी यात्री अपने सामान के लिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भटकते रहे। एयर इंडिया ने यात्रियों को जो कस्टमर केयर नंबर उपलब्ध कराया, वह 50 बार फोन करने पर भी नहीं उठा। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आइएक्स-198 दो नवंबर की सुबह 4:30 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा था। इस विमान से आने वाले यात्री जब अपना सामान लेने के लिए इंतजार कर रहे थे तो कंवेयर बेल्ट पर उनकी जगह एक दिन पहले आए विमान आइएक्स 194 के यात्रियों का सामान आ गया।

यात्रियों ने जब एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों से अपने सामान के बारे में जानकारी ली तो उनको बताया गया कि वह तो दुबई से ही विमान में लोड नहीं हो सका है। यात्रियों की नाराजगी बढ़ी तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने आठ से 10 घंटे के भीतर दूसरे विमान से सामान आने की बात कही।

इस विमान से लखनऊ के अलावा आजमगढ़ सहित कई दूसरे जिलों के यात्री अपने घरों को चले गए। यात्री लगातार तीन दिनों से एयरपोर्ट पहुंच रहे हैँ, लेकिन उनका सामान अब तक नहीं आ सका है। आरोप है कि सभी 200 यात्रियों का सामान दुबई में छूट गया है। किसी के पास शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे तो किसी का कीमती सामान उनके बैग में पड़ा है।