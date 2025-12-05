एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें निरस्त, लखनऊ एयरपोर्ट पर मची अफरातफरी
जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। सुबह दिल्ली से लखनऊ आने वाला एयर इंडिया का विमान एआई 1717 दिल्ली लखनऊ निरस्त कर दिया गया।
इस कारण लखनऊ से भी यह विमान उड़ान नहीं भर सका। वहीं, आबुधाबी से लखनऊ आने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान भी निरस्त हो गया। शारजाह से आने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान भी वहां से आठ घंटे की देरी से रवाना हो सका।
जयपुर लखनऊ 6ई 1482 भी एक घंटा प्रभावित हुआ। लखनऊ से जाने वाले छह विमान भी देरी का शिकार हुए। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई है।
