Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान के बाद AIMPLB ने बुलाई आपात बैठक

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक बुलाई है। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी मौलाना अरशद मदनी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि समान नागरिक संहिता पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहा है।

Edited By: Vinay Saxena