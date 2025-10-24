AIMIM के बयान पर सियासी घमासान, शौकत अली के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार; बोले- '18 के 18 रह जाएंगे'
बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सियासी घमासान जारी है। AIMIM नेता शौकत अली ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर निशाना साधा। उन्होंने जातिगत समीकरणों का हवाला देते हुए टिप्पणी की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शौकत अली के बयान पर पलटवार करते हुए उनकी सोच को गलत बताया और कहा कि इसी सोच के कारण वो हमेशा पीछे रह जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच सीट बटवारे को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस दौरान कई पार्टी नेताओं की बीच आरोप का दौरा भी शुरू हो गया है। वहीं, जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर यूपी के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने निशाना साधा है।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 2% वाला उपमुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री, जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आजाएगी।
शौकत अली के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं उनके बारे में क्या कहूं। यह उनकी सोच है। उनकी इसी सोच की वजह से वो 18 के 18 रह जाएंगे।
