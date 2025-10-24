Language
    AIMIM के बयान पर सियासी घमासान, शौकत अली के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार; बोले- '18 के 18 रह जाएंगे'

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:25 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सियासी घमासान जारी है। AIMIM नेता शौकत अली ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर निशाना साधा। उन्होंने जातिगत समीकरणों का हवाला देते हुए टिप्पणी की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शौकत अली के बयान पर पलटवार करते हुए उनकी सोच को गलत बताया और कहा कि इसी सोच के कारण वो हमेशा पीछे रह जाएंगे।

    शौकत अली के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच सीट बटवारे को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस दौरान कई पार्टी नेताओं की बीच आरोप का दौरा भी शुरू हो गया है। वहीं, जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर यूपी के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने निशाना साधा है।

    उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 2% वाला उपमुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री, जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आजाएगी।

     2% वाला उपमुख्यमंत्री 13%वाला मुख्यमन्त्री 18%वाला दरी बिछावन मन्त्री,जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आजायेगी। pic.twitter.com/WdGQL19Afz

    — Shaukat Ali (@imshaukatali) October 23, 2025

    शौकत अली के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं उनके बारे में क्या कहूं। यह उनकी सोच है। उनकी इसी सोच की वजह से वो 18 के 18 रह जाएंगे।

