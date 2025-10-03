Language
    Agriculture In UP: गेहूं का घटेगा, अन्य फसलों का बढ़ेगा रकबा

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    Agriculture in UP कृषि विभाग ने रबी 2025-26 के फसल उत्पादन की कार्ययोजना तैयार कर ली है। इस बार 138.780 लाख हेक्टेयर में फसलों की बोआई का लक्ष्य निर्धारित किया है जो पिछले साल के मुकाबले पांच हजार हेक्टेयर अधिक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी विशेषज्ञों द्वारा गेहूं व अन्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय बताए जाएंगे।

    रबी 2025-26 के फसल उत्पादन की कार्ययोजना तैयार

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: रबी सीजन में इस बार गेहूं का रकबा पिछले सीजन के मुकाबले कम रहेगा। पिछले साल 102.645 हेक्टेयर में गेहूं की बोआई हुई थी, जबकि इस बार कृषि विभाग ने 95.16 लाख हेक्टेयर में बोआई का लक्ष्य तय किया है।

    इसमें भी हालांकि उत्पादकता बढ़ाकर पिछले साल से अधिक उत्पादन पाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं माेटे अनाज और तिलहन को बढ़ावा देने की नीति के तहत इस बार जौ, चना, मटर सहित अन्य फसलों के क्षेत्रफल में 13 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।

    गेहूं के क्षेत्रफल में 7.455 लाख हेक्टेयर की कमी

    इसमें गेहूं के क्षेत्रफल में पिछले सीजन के मुकाबले 7.455 लाख हेक्टेयर की कमी करने के साथ उत्पादकता 44.65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करने की योजना बनाई गई है, पिछले सीजन में गेहूं की उत्पादकता 41.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। इस बार 425 लाख टन गेहूं का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले सीजन में 422.450 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था।

    कृषि विभाग रबी कार्ययोजना के तहत खाद्य तेल, दालों का उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। इसके लिए तिलहनी फसलों के रकबे में 25.70 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रयास करेगा, इसमें राई-सरसों व अलसी शामिल हैं।

    वहीं दलहनी फसलों के रकबे को 15.27 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, इनमें चना, मटर, मसूर शामिल हैं। इनके अलावा जौ के क्षेत्रफल में 13.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा किसानों को समय से पंक्तियों में बोआई, सीड ड्रिल से बोआई, क्षेत्र के हिसाब से सुझाई गई प्रजातियों का चयन करने और बोआई से पूर्व बीज शोधन आदि सुझाव दे रहा है। 18 अक्टूबर तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी विशेषज्ञों द्वारा गेहूं व अन्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय बताए जाएंगे।

    रबी सीजन में फसलों का रकबा (लाख हेक्टेयर में)

    फसल - 2024-25 - लक्ष्य 2025-26

    गेहूं - 102.645 - 95.19

    जौ - 1.769 - 2 9

    मक्का - 0.297 - 0.360

    चना - 5.968 - 6.900

    मटर - 3.209 - 4.0

    मसूर - 6.040 - 6.640

    राई-सरसों - 13.744 - 18.230

    अलसी - 0.420 - 0.460

    तोरिया - 4.683 - 5.0