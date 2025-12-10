आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपये मंजूर, कई जगह पर जर्जर हुई सड़क का होगा सुधार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव कार्यों पर डेढ़ अरब रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। प्रदेश के महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे में शामिल इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने यह धनराशि स्वीकृत की है। इस प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर आगरा से लखनऊ के बीच कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। अब सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसकी मरम्मत व रखरखाव कार्यों के लिए डेढ़ अरब रुपये की धनराशि मंजूर की है।

औद्योगिक विकास विभाग ने जारी किया आदेश इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार खर्च की जाए। यूपीडा को इसके नियमानुसार उपयोग की हिदायत दी गई है।

आगरा ज ले में लखनऊ एक् प्रेसवे तीन थाना क्षेत्रों से होकर गुजरता है।

फतेहाबाद थाना क्षेत्र के किलोमीटर 18 से 36 क लोमीटर तक जगह-जगह सड़क धंस गई है। इस क्षेत्र में मरम्मत शुरू की गई है। वहीं डौकी और बमरौली थाना क्षेत्र में भी जगह-जगह सड़क खराब हो गई है। पैसे आवंटित होने से यहां काम शुरू हो सकेगा। फ रोजाबाद के नगलाखंगर थाना क्षेत्र में कैब नेट मंत्री बेबीरानी मौर्य की कार का अभी हाल में ही एक्सिडेंट हुआ था। यहां भी काफी हिस्से में सड़क खराब है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र के जोगीकोट से नसिरापुर गांव तक चार किलोमीटर की दूरी में पांच जगह, हवाईपट्टी के किनारे खंभौली के सामने तीन जगह, औरास क्षेत्र में लोधाटीकुर, अटिया, इनायतपुर बर्रा, गहाखेड़ा, कोइलियाखेड़ा के सामने कटीले तार व फेंसिंग जाली टूटी है।

लोगों ने तोड़ी जालियां मटरिया चौराहे के पास सुरक्षा जाली को ग्रामीणों ने काट दिया है। इसी तरह, कन्नौज, इटावा व कानपुर के बिल्हौर में भी अव्यवस्था है। कन्नौज के ठठिया से सौरिख तक करीब 92 किलोमीटर के दायरे में 60 जगहों पर जाली टूटी है। लखनऊ लेन पर कई जगह गड्ढे हैं। बिल्हौर में मकनपुर अंडरपास व खड़ैचा गांव के पास लोगों ने अपने आवागमन की सुविधा के लिए जालियां तोड़ दी हैं।