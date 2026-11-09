आगरा एक्सप्रेसवे हादसे के घायलों का आरोप- नशे में था ड्राइवर, विरोध पर बस से उतारने की दी थी धमकी

संवादसूत्र, आलमबाग (लखनऊ)। आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह हुए भीषण बस हादसे के बाद घायलों ने बस चालकों पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। यात्रियों का दावा है कि दोनों चालक शाम से ही शराब के नशे में थे।

देर रात बस रोकने के दौरान उन्होंने फिर शराब पी थी। इस पर यात्रियों ने विरोध किया तो चालकों ने उन्हें बस से नीचे उतारने की धमकी दी थी। घायल यात्रियों बिहार के छपरा निवासी राजीव कुमार महतो, सोनू, अर्जुन राम और पश्चिमी चंपारण निवासी जितेंद्र यादव ने बताया कि वे रविवार दोपहर करीब 12 बजे बस में सवार हुए थे। हालांकि, बस शाम करीब पांच बजे राजस्थान के भिवाड़ी बैरियर से रवाना हुई। यात्रियों के मुताबिक, दोनों चालक पहले से ही नशे में थे।