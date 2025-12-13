ज्वैलरी शॉप खोलकर बाप-बेटे ने 30.40 लाख के जेवरात उड़ाए, लखनऊ में 18 लोगों को ठगा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कुर्सी रोड स्थित मिश्रुपर इलाके में पिता-पुत्र ने ज्वैलरी शाप खोलकर 18 लोगों को चूना लगााय। दोनों ने मिलकर सभी के जेवरात और नकदी पार कर दी, जिसकी 30.40 लाख रुपये की कीमत है। किसी ने गहने गिरवी रखे तो किसी ने पुराने जेवर देकर नए गहने बनाने का आर्डर और एडवांस रुपये दिए थे। इसके बाद दोनों फरार हो गए। किसी तरह आरोपितों ने संपर्क किया तो धमकाने लगे। इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

मिश्रपुर निवासी सुधि उपाध्याय ने बताया कि मिश्रपुर में ही कुछ समय पहले बाराबंकी के कुर्सी पुरवा टिकैतगंज निवासी राहुल सोनी और उसके पिता गिरीश चंद्र सोनी ने राहुल ज्वैलर्स के नाम से दुकान खोली थी। पीड़िता ने बताया कि कुछ माह पहले वह पति विनय उपाध्याय के साथ दुकान पर पहुंची। बातचीत करने के बाद पीड़िता ने साढ़े तीन लाख रुपये के पुराने जेवर नए बनाने के लिए दिए थे। इसी रसीद भी सर्राफ पिता-पुत्र ने दी थी। उनकी तरह खुसनूर, खुशी गौतम, वंदना गौतम, मंजू गौतम, गुलशन, ज्योति, सुनीता, संदीप, विनय यादव, निशान सिंह, रुकइया, रेनू कुमार, तब्बसुम, सोफीना, शीला गुप्ता, शुभी और आकाश रावत ने भी रुपये व जेवर दिए थे।

किसी ने जेवर गिरवी रखे थे तो किसी ने पुराने सोने-चांदी के जेवर नए बनाने के लिए दिए थे। आरोपित पिता-पुत्र ने सभी को बिल भी दिया था। पीड़ितों ने बताया कि आरोपित सर्राफ पिता-पुत्र दीपाली के बाद दुकान पर ताला लगाकर फरार हो गए।

पीड़ितों ने आसपास जानकारी की तो पता चला कि सर्राफ पिता-पुत्र ने दुकान खाली कर दी। किसी तरह नंबर हासिल करपीड़ितों ने काल की तो आरोपित राहुल और गिरीश चंद्र ने गाली-गलौज करते हुए धमकाया। विरोध पर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी। पीड़ितों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।