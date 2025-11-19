आतंक पर प्रहारः उत्तर प्रदेश एटीएस ने सात जिलाें के मदरसाें का ब्याैरा मांगा, हाेगी पड़ताल

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सफेदपोश आतंकी नेटवर्क के देश में बढ़ते कदम को उत्तर प्रदेश सरकार ने जड़ से खत्म करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कार में विस्फोट के प्रकरण में एटीएस के रडार पर आई राजधानी लखनऊ की डॉ. शाहीन शाहिदा के साथ उसके भाई डॉ. परवेज पर शिकंजा कसा गया है।

इसी बीच एटीएस ने उत्तर प्रदेश सरकार से सात जिलाें के मदरसा के स्टाफ की सूची मांगी है। एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, शामली, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा समेत राज्य के अलग-अलग जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को लेटर लिखकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, शिक्षकों और प्रबंधकों के नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत डिटेल जानकारी मांगी है।

उत्तर प्रदेश एटीएस की मांग पर सरकार ने सात जिला के प्रशासन काे मदरसों के स्टाफ सूची शीघ्र देने काे कहा है। जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, उनकी पड़ताल भी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि एटीएस ने मदरसों से संबंधित जो सूचनाएं मांगी है, उसे जल्द दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मदरसों के संबंध में एटीएस की जांच में विभाग पूरा सहयोग करेगा।

आतंकी संगठन जैश की महिला विंग जमात ए मोमिनात की इंडियन हेड डॉ. डॉ. शाहीन शाहिदा की दिल्ली बम ब्लास्ट में सक्रिय भूमिका सामने आने के बाद एटीएस ने मदरसों की कुंडली खंगालने के काम शुरु कर दिया है। मदरसाें के विदेशी कनेक्शन के साथ इनकाे मिलने वाले फंड की भी पड़ताल की जा रही है। एटीएस प्रयागराज समेत सात जिलों में जांच करने के साथ डाटा तैयार कर रही है। इसमें भी विदेशी फंडिंग के रिकॉर्ड पर विशेष ध्यान है। मदरसों के सभी रिकॉर्ड के साथ ही वहां के माैलवियाें और छात्र-छात्राओं की भी पड़ताल की जा रही है।