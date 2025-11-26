Language
    गन्ना किसानों से लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क वसूलने पर होगी कार्रवाई, गन्ना आयुक्त ने निरीक्षण के दिए निर्देश

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:05 PM (IST)

    गन्ना आयुक्त ने क्रय केंद्रों पर किसानों से लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क लेने की शिकायतों पर अधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए हैं। घटतौली पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव वीना कुमारी ने कहा कि गन्ना विभाग में सभी प्रकार की खरीद जेम पोर्टल से ही की जाएगी, ताकि अनियमितता न हो।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क लिए जाने की शिकायतों पर गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने विभागीय अधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए हैं। कहा हे कि अधिकारी क्रय केंद्रों आदि का नियमित निरीक्षण करें और शिकायतों पर संबंधित कर्मियों, ट्रांसपोर्टर पर उप्र गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली के तहत कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को घटतौली को लेकर भी निगरानी की हिदायत दी गई है।

    प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों में वर्तमान में गन्ना पेराई का कार्य शुरू हो चुका है। इस बीच विभाग को चीनी मिल गेट व बाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली व किसानों से गन्ने की लोडिंग-अनलोडिंग का शुल्क मांगने की शिकायतें मिल रही हैं।

    इस पर गन्ना आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि परिक्षेत्र के उप चीनी आयुक्त, उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, सहायक चीनी आयुक्त और चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि घटतौली की शिकायत न मिले। किसानों से शुल्क वसूली की शिकायत सही पाए जाने पर दोषी तौल लिपिकों, चीनी मिलों एवं अनुबंधित ट्रांसपोर्टरों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। परिक्षेत्रीय अधिकारियों को गन्ना डायवर्जन पर भी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

    जेम पोर्टल से ही सामग्री क्रय करेगा गन्ना विभाग
    अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग वीना कुमारी की अध्यक्षता में बुधवार को चीनी मिलों के महाप्रबंधकों, उप गन्ना आयुक्तों, जिला गन्ना अधिकारियों और विभागीय कार्मिकों के साथ गन्ना किसान संस्थान सभागार में जेम पोर्टल पर खरीद-बिक्री एवं सेवा प्रदाता विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

    अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग में सभी प्रकार की सामग्री का क्रय एवं सेवा प्रदाता कार्य केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे, जिससे विभागीय खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इसका पालन करने एवं समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।