Action on Corruption: भ्रष्टाचार के आरोप में लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के पीटीओ सहित आठ निलंबित

जागरण संवाददाता, लखनऊ : आखिरकार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का डंडा चल ही गया। रिश्वत लेकर ओवरलोड वाहनों को पास कराने में आरोपित लखनऊ, रायबरेली व फतेहपुर के यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) को परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने निलंबित कर दिया है।

उन्नाव, लखनऊ व रायबरेली के पांच प्रवर्तन पर्यवेक्षक, सिपाही व चालक भी सस्पेंड किए गए हैं। परिवहन आयुक्त ने जांच उप परिवहन आयुक्त (नगर परिवहन) विजय कुमार सिंह को जांच सौंपी है। एक माह में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश है। एसटीएफ लखनऊ ने हमीरपुर, महोबा सहित बुंदेलखंड से मौरंग, गिट्टी के ओवरलोड ट्रकों को रिश्वत लेकर पास कराने का भंडाफोड़ करते हुए 12 नवंबर को एफआइआर कराई थी।

लखनऊ के मड़ियांव, रायबरेली के लालगंज और उन्नाव में दर्ज तीन मुकदमों में परिवहन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित 25 लोगों को नामजद किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद से नामजद अधिकारियों व कर्मियों ने कार्यालय आना बंद कर दिया था। परिवहन विभाग ने सभी आरोपितों को छिपने व बचने का मौका दिया।