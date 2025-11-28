UP: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन, ड्यूटी से गायब सात चिकित्साधिकारियों को किया बर्खास्त

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश के लोगों के समय पर उचित उपचार देने में बाधक बने चिकित्साधिकारियों और चिकित्साकर्मियों के खिलाफ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने लंबे समय से तैनाती स्थल से अनुपस्थित सात चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। इनके साथ ही लापरवाही पर तीन की वेतन वृद्धि रोकी और एक से स्पष्टीकरण मांगा है।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिनको बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, उनमें अधिकांश मैनपुरी जिले के हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) लेखराजपुर मैनपुरी, सुलतानपुर सांडा, सढ़ौली कदीम सहारनपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भोगांव मैनपुरी, हाटा कुशीनगर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बाराबंकी के अधीन एक चिकित्साधिकारी लंबे समय से चिकित्सीय तैनाती स्थल से अनुपस्थित थे।

इन सभी को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने इन सभी चिकित्साधिकारियों के लम्बे समय से अपने उत्तरदायित्व से विरत रहने और चिकित्सकीय ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का संज्ञान लेते हुए उनको सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं।