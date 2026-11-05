लखनऊ में युवक को चाबुक से पीटने वाले भाजपा पार्षद व साथियों पर कस रहा शिकंजा, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ । आय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंची महिला के पति को चाबुक और डंडे से पीटने के मामले में मड़ियांव पुलिस ने भाजपा पार्षद और उसके भाई समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

इन पर आरोप है कि आधार कार्ड में दर्ज पते को लेकर हुए विवाद के बाद पार्षद और उसके साथियों ने पहले महिला से अभद्रता की। विरोध करने पर उसके पति को पकड़कर डंडे और चाबुक से पीटा। दंपती को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

डालीगंज के लाहौरगंज की गीता बाजपेई के मुताबिक अब वह विष्णु विहार कालोनी फैजुल्लागंज में परिवार के साथ रहती हैं। अपने पति विजय बाजपेई के साथ बुधवार को वह मड़ियांव के दाउद नगर स्थित वार्ड चार के पार्षद कार्यालय में आय प्रमाण पत्र बनवाने गई थीं।

पार्षद रामदास कनौजिया ने वहां आधार कार्ड में दर्ज पते को लेकर आय प्रमाण पत्र बनने से मना कर दिया। आरोप है कि कारण पूछने पर पार्षद ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्हें धक्का दिया और काफी देर तक गाली-गलौज की।