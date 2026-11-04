धमाके के साथ फटा AC बस का टायर, नेशनल हाईवे पर मची चीख-पुकार; 55 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली से बरेली जा रही रोडवेज बस बुधवार की रात करीब पौने नौ बजे दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर आग गोला बन गई। आग बस में पिछले हिस्से में लगी। इससे अफरा-तफरी मच गई। रोडवेज में सवार 55 यात्रियों ने किसी तरह कूदकर जान बचाई।

चालक हाईवे रोडवेज को खड़ी करके दूर खड़े हो गए। इससे जाम लग गया। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण रोडवेज का पिछला पहिया फटने के बाद निकली चिंगारी माना जा रहा है।

बरेली डीपो की रोडवेज बस दिल्ली से बरेली जा रही थीं। बस एसी थी और उसमें 55 यात्री बैठे हुए थे। पुलिस के अनुसार रात करीब पौने बजे बस जैसे ही दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित दलपतपुर ओवरब्रिज पर पहुंची तो पिछला टायर फट गया।