लखनऊ : आय प्रमाण पत्र बनवाने गए युवक को भाजपा पार्षद ने बेल्ट से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। फैजुल्लागंज के भाजपा पार्षद रामू दास कनौजिया और उनके साथी ने एक युवक की बेल्ट से पिटाई कर दी। युवक के साथ मौजूद महिला ने उसे किसी तरह से बचाया। हालांकि, बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।



फैजुल्लागंज में रहने वाले विजय वाजपेयी बुधवार को आय प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में स्थानीय भाजपा पार्षद रामू दास कनौजिया के पास गए थे। इस दौरान दोनों का विवाद हो गया। रामू दास कनौजिया और उसके साथी ने युवक की पिटाई कर दी।