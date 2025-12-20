लेखपाल भर्ती में OBC के लिए आरक्षित पदों में कटौती पर OP राजभर ने CM योगी को लिखा लेटर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण के अनुरूप पदों का निर्धारण नहीं होने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें बताया है कि 7994 रिक्त पदों पर यदि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए तो पदों की कुल संख्या 2158 होनी चाहिए जबकि अधिसूचना में ओबीसी के लिए कुल 1441 पद दर्शाए गए हैं। 717 पद कम दिखाए गए हैं।

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या मांग की? उन्होंने मांग की है कि लेखपाल भर्ती में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण के अनुरूप पदों का निर्धारण कराया जाए।राजभर ने लिखा है कि राजस्व परिषद द्वारा लेखपाल के पदों की कुल संख्या 7994 घोषित की गई है। इसमें श्रेणीवार अनारक्षित (सामान्य) के 4185 पद, अनुसूचित जाति के 1446, अनुसूचित जनजाति के 150, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1441 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 792 पद आरक्षित किए गए हैं।