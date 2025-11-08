चुनाव ड्यूटी से गायब 12 शिक्षामित्रों का वेतन रोका, ज्वाइन नहीं करने पर दर्ज होगी FIR
उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी से गायब रहने वाले 12 शिक्षामित्रों का वेतन रोक दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कई नोटिस के बावजूद वे ड्यूटी पर नहीं आए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि वे तुरंत ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। डेढ़ हजार से अधिक मतदान केंद्रों के मतदाताओं के सत्यापन के लिए 3789 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। शनिवार को नगर क्षेत्र जोन-दो के 12 शिक्षामित्रों को बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर मानदेय रोक दिया गया। बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि उत्तर विधान सभा में इनकी बीएलओ ड्यूटी लगी है।
कई बार इनके मोबाइल पर फोन पर मैसेज किया किया, लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। बीईओ ने चेतावनी दी है कि रविवार दोपहर 12 बजे तक ज्वाइन कर सूचना दें। अन्यथा सभी के खिलाफ निर्वाचन की सुसंगत धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज करायी जाएगी।
नगर क्षेत्र जोन दो के अलावा कई और जगहों पर भी बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर का कहना है कि जो भी बीएलओ चुनाव डयूटी पर नहीं आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।अब तक पचास हजार से अधिक गणना पत्र वितरित कर दिए गए हैं। चार नवंबर से लखनऊ में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। नौ दिसंबर तक करीब चालीस लाख लाेगों का सत्यापन करना है।
