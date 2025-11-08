चुनाव ड्यूटी से गायब 12 शिक्षामित्रों का वेतन रोका, ज्वाइन नहीं करने पर दर्ज होगी FIR﻿

जागरण संवाददाता, लखनऊ। डेढ़ हजार से अधिक मतदान केंद्रों के मतदाताओं के सत्यापन के लिए 3789 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। शनिवार को नगर क्षेत्र जोन-दो के 12 शिक्षामित्रों को बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर मानदेय रोक दिया गया। बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि उत्तर विधान सभा में इनकी बीएलओ ड्यूटी लगी है।

कई बार इनके मोबाइल पर फोन पर मैसेज किया किया, लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। बीईओ ने चेतावनी दी है कि रविवार दोपहर 12 बजे तक ज्वाइन कर सूचना दें। अन्यथा सभी के खिलाफ निर्वाचन की सुसंगत धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज करायी जाएगी।