यूपी में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए अब सभी जिलों में बनेंगे ABC केंद्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी जिलों में आवारा कुत्तों की आबादी के नियंत्रण के लिए पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (एबीसी सेंटर) बनेंगे। अभी 17 नगर निगम वाले जिलों में ही ऐसे केंद्र है। अब शेष 58 जिल मुख्यालयों पर भी एबीसी केंद्र बनाए जाएंगे।

नगर निगम के साथ ही संबंधित जिले के अन्य नगरीय निकाय भी अपने क्षेत्र में पशु जन्म नियंत्रण सुुनिश्चित करने के लिए इन केंद्रों का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिलों में एबीसी केंद्र के लिए बुनियादी ढांचे, बजट व अन्य जरूरतों को लेकर स्थानीय निकाय निदेशालय को पशुपालन विभाग के साथ एक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

जिलों में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाने के लिए भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण व अनुभव रखने वाली एजेंसियों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

ये अधिकारी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी भी करेंगे। निकाय स्तर पर वर्तमान में पशु जन्म नियंत्रण 2023 के अनुसार एबीसी की व्यवस्था की गई है। जिसमें आवारा कुत्तों को आजीवन रखने के लिए व्यवस्था शामिल नहीं है। ये व्यवस्था पशु कल्याण संस्थाएं स्वयं के खर्च पर कर रही हैं।