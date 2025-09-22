ABUCUS यूपी पोर्टल बना छात्रों का डिजिटल शिक्षा बैंक, 49 विश्वविद्यालय और 4426 कॉलेज पंजीकृत
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने अबेकस यूपी पोर्टल को डिजिटल शिक्षा बैंक बनाया है। इस पर 49 विश्वविद्यालय और 4426 कॉलेज पंजीकृत हैं जहां 354064 विद्यार्थी और 34135 शिक्षक जुड़े हैं। यह छात्रों के शैक्षणिक डेटा और क्रेडिट को सुरक्षित रखता है जिससे वे अपनी पढ़ाई को आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों को भी इससे लाभ होगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की पढ़ाई को डिजिटल और लचीला बनाने के लिए कदम उठाया है। इसमें ‘अबेकस यूपी’ पोर्टल प्रदेश का डिजिटल शिक्षा बैंक बन गया है। इस पोर्टल पर अब तक 49 विश्वविद्यालय और 4426 कालेज पंजीकृत हो चुके हैं। यहां 3,54,064 विद्यार्थी और 34,135 शिक्षक जुड़े हुए हैं।
अबेकस पोर्टल (एकेडमिक बैंक फार कालेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आफ यूपी) की खासियत यह है कि यह छात्रों के लिए बिल्कुल बैंक की तरह काम करता है। जैसे बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है, वैसे ही इसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ा डाटा और क्रेडिट सुरक्षित है।
छात्र चाहे तो अपने शैक्षणिक क्रेडिट को जोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे विश्वविद्यालय या कालेज में आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को मिल रहा है, जिन्हें किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है।
पहले तक ऐसा होने पर उनकी मेहनत और समय बेकार चला जाता था, लेकिन अब वे बाद में किसी दूसरे कालेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर वहीं से आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। प्रदेश के जिन विश्वविद्यालयों ने इस पोर्टल से सबसे ज्यादा कालेज जोड़े हैं, उनमें छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (815 कालेज) और चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (618 कालेज) प्रमुख हैं।
इनके अलावा प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (578 कालेज) और डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (577 कालेज) भी शीर्ष संस्थानों में शामिल हैं।
उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि ‘अबेकस-यूपी’ से छात्रों को सबसे बड़ी सुविधा यह है कि वे अपनी पढ़ाई और शैक्षणिक पहचान को एक क्लिक में देख सकते हैं। इसके साथ ही एक संस्थान से दूसरे संस्थान में पढ़ाई का स्थानांतरण आसान हो जाएगा।
