Smart Meter के खिलाफ सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी AAP, संजय सिंह ने सरकार पर जनता से जबरन वसूली का लगाया आरोप
आम आदमी पार्टी (आप) स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी। संजय सिंह ने सरकार पर जनता से जबरन वसूली का आरोप लगाया है। लखनऊ में आप कार्यकर ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से जबरन वसूली की जा रही है। उन्होंने इसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 55 का खुला उल्लंघन बताया, जिसमें उपभोक्ता की सहमति के बिना मीटर लगाने पर रोक है।
संजय सिंह ने कहा कि 2018 में लगाए गए 2जी स्मार्ट मीटर पहले से ही 15-20 प्रतिशत तेज चलने की शिकायतों से घिरे रहे हैं। 2जी मीटर का आठ साल का अनुबंध था, जिसके तहत 12 लाख घरों में मीटर लगाए गए और 40 लाख का लक्ष्य तय था।
अब बिना जवाब दिए 2जी मीटर हटाकर 4जी मीटर लगाने का आदेश दिया गया है। आरोप लगाया कि प्रति मीटर 8415 रुपये का टेंडर किया गया, जबकि मीटर 6016 रुपये में लगाए गए, जिससे 959 करोड़ रुपये के घोटाले का सवाल खड़ा होता है।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर को आम लोगों के लिए संकट बताते हुए कहा कि रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाएगी, चाहे हालात जैसे भी हों। पार्टी इस मुद्दे पर सड़क से संसद और जरूरत पड़ी तो न्यायालय तक लड़ाई लड़ेगी और पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।
