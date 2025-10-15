लखनऊ में बताशे खा रही महिला के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर पति को पीटा
लखनऊ के चौक इलाके में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक युवक ने उससे छेड़छाड़ की, जब वह अपने पति के साथ बताशे खा रही थी। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के पति पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौक निवासी महिला ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर को वह पति के साथ कोतवाली के पास एक दुकान पर बताशे खा रही थी। इस दौरान वहां एक युवक आया और छेड़छाड़ करने लगा।
इस पर पति ने विरोध किया तो आरोपित गाली गलौज करने लगा। इसके बाद सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला कर पति को घायल कर दिया। घटना में उनके सिर पर चोट लगी। आरोपित मौके से फरार हो गया।
पीड़िता ने चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपित की तलाश जारी है।
