लखनऊ में बताशे खा रही महिला के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर पति को पीटा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौक निवासी महिला ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर को वह पति के साथ कोतवाली के पास एक दुकान पर बताशे खा रही थी। इस दौरान वहां एक युवक आया और छेड़छाड़ करने लगा।

इस पर पति ने विरोध किया तो आरोपित गाली गलौज करने लगा। इसके बाद सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला कर पति को घायल कर दिया। घटना में उनके सिर पर चोट लगी। आरोपित मौके से फरार हो गया।