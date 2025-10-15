लखनऊ में मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहे किशोर की अचानक हो गई मौत, इलाके में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरा नगर के शिवाजीपुरम में मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा 13 वर्षीय किशोर अचेत हो गया। जानकारी होने पर परिवारीजन उसे लेकर लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवार ने भी कोई आरोप नहीं लगाया हैं।

सीतापुर के नीमसार स्थित ठाकुरनगर निवासी 13 वर्षीय विवेक शिवाजीपुरम में मां और तीन बहनों के साथ रहता था। बहन अंजू ने बताया कि विवेक फ्री फायर गेम का आदी था। दिन में कई घंटे गेम खेलता था। इस दौरान कुछ पूछने या कोई काम कहने पर बिगड़ जाता था।

कई बार गेम खेलते-खेलते वह सो जाता था। बुधवार शाम चार बजे वह गेम खेल रहा था तभी बेड पर लेट गया। काफी देर तक नहीं उठा तो परिवार ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अचेत देख आनन-फानन परिवारीजन उसे लेकर लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

इंदिरानगर इंस्पेक्टर सुनील तिवारी के मुताबिक मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेगा। लोहिया संस्थान के प्रवक्ता प्रो. भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि बच्चे को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था।