    लखनऊ में मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहे किशोर की अचानक हो गई मौत, इलाके में मचा हड़कंप

    By Santosh Tiwari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:25 PM (IST)

    लखनऊ के इंदिरा नगर में फ्री फायर गेम खेलते समय एक 13 वर्षीय किशोर अचेत हो गया, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सीतापुर का रहने वाला विवेक गेम का आदी था और घंटों तक खेलता था। परिजनों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

    लखनऊ: फ्री फायर गेम खेलते किशोर की मौत, परिवार में शोक। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरा नगर के शिवाजीपुरम में मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा 13 वर्षीय किशोर अचेत हो गया। जानकारी होने पर परिवारीजन उसे लेकर लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवार ने भी कोई आरोप नहीं लगाया हैं।

    सीतापुर के नीमसार स्थित ठाकुरनगर निवासी 13 वर्षीय विवेक शिवाजीपुरम में मां और तीन बहनों के साथ रहता था। बहन अंजू ने बताया कि विवेक फ्री फायर गेम का आदी था। दिन में कई घंटे गेम खेलता था। इस दौरान कुछ पूछने या कोई काम कहने पर बिगड़ जाता था।

    कई बार गेम खेलते-खेलते वह सो जाता था। बुधवार शाम चार बजे वह गेम खेल रहा था तभी बेड पर लेट गया। काफी देर तक नहीं उठा तो परिवार ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अचेत देख आनन-फानन परिवारीजन उसे लेकर लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    इंदिरानगर इंस्पेक्टर सुनील तिवारी के मुताबिक मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेगा। लोहिया संस्थान के प्रवक्ता प्रो. भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि बच्चे को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था।

    टीम ने जांच की, लेकिन संस्थान में पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। किशोर के शव को फिलहाल लोहिया संस्थान के शव गृह में रखवाया गया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस अपने स्तर से परिवार से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।