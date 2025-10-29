Language
    8th Pay Commission: यूपी के 15 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा आठवें वेतन आयोग का लाभ

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तर प्रदेश के लगभग 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। आयोग 18 महीने में रिपोर्ट देगा, लेकिन सिफारिशें अगले साल जनवरी से लागू होंगी। पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, फिर राज्य सरकारें मंजूरी देंगी। इससे वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 15 लाख कर्मचारियों और आठ लाख पेंशनधारियों में खुशी की लहर है। अधिकारियों के अनुसार आयोग अपनी रिपोर्ट 18 माह में सौंपेगा, लेकिन इसकी सिफारिशें अगले वर्ष जनवरी से ही लागू मानी जाएंगी। पहले यह लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, इसके बाद राज्य सरकारें अपनी मंजूरी के बाद इसे लागू करेंगी।

    केंद्र से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के पास आएगा, वहां से स्वीकृति के बाद यह लागू किया जाएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी और पेंशनधारियों को भी राहत मिलेगी। इस फैसले के बाद सरकारी विभागों, शिक्षकों और निगम कर्मियों में उत्साह देखा जा रहा है।