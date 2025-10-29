8th Pay Commission: यूपी के 15 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा आठवें वेतन आयोग का लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 15 लाख कर्मचारियों और आठ लाख पेंशनधारियों में खुशी की लहर है। अधिकारियों के अनुसार आयोग अपनी रिपोर्ट 18 माह में सौंपेगा, लेकिन इसकी सिफारिशें अगले वर्ष जनवरी से ही लागू मानी जाएंगी। पहले यह लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, इसके बाद राज्य सरकारें अपनी मंजूरी के बाद इसे लागू करेंगी।