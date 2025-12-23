Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा से बिहार जा रही शराब की 71 बोतलें जब्त, ट्रेन की साइड पैंट्री का मैनेजर गिरफ्तार

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:53 PM (IST)

    लखनऊ में, हरियाणा से बिहार जा रही सरयू यमुना एक्सप्रेस से 71 शराब की बोतलें जब्त की गईं। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। गोंडा निवा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। ट्रेन की साइड पैंट्री का प्रबंधक हरियाणा से शराब लेकर बिहार पहुंचाता था। अमृतसर से जयनगर जा रही सरयू यमुना एक्सप्रेस की जनरल बोगी से इस प्रबंधक के पास से आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम को शराब की 71 बोतलें मिलीं। प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरयू यमुना एक्सप्रेस से अवैध शराब तस्करी की सूचना आरपीएफ की अपराध सूचना शाखा को मिली थी। आपरेशन सतर्क के अंतर्गत आरपीएफ ने जीआरपी के साथ संयुक्त टीम बनाकर प्लेटफार्म नंबर दो पर आयी 14650 अमृतसर–जयनगर सरयू यमुना एक्सप्रेस की जांच की । जनरल बोगी में साइड पैंट्री का प्रबंधक गोंडा निवासी सेतुबंध के पास से कई कार्टन में हरियाणा की अलग-अलग ब्रांड की शराब की 71 बोतलें पकड़ी गई। पूछताछ में उसने बताया कि बिहार में महंगे दामों पर यह शराब बेच दी जाती है।