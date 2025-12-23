हरियाणा से बिहार जा रही शराब की 71 बोतलें जब्त, ट्रेन की साइड पैंट्री का मैनेजर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ट्रेन की साइड पैंट्री का प्रबंधक हरियाणा से शराब लेकर बिहार पहुंचाता था। अमृतसर से जयनगर जा रही सरयू यमुना एक्सप्रेस की जनरल बोगी से इस प्रबंधक के पास से आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम को शराब की 71 बोतलें मिलीं। प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया।

सरयू यमुना एक्सप्रेस से अवैध शराब तस्करी की सूचना आरपीएफ की अपराध सूचना शाखा को मिली थी। आपरेशन सतर्क के अंतर्गत आरपीएफ ने जीआरपी के साथ संयुक्त टीम बनाकर प्लेटफार्म नंबर दो पर आयी 14650 अमृतसर–जयनगर सरयू यमुना एक्सप्रेस की जांच की । जनरल बोगी में साइड पैंट्री का प्रबंधक गोंडा निवासी सेतुबंध के पास से कई कार्टन में हरियाणा की अलग-अलग ब्रांड की शराब की 71 बोतलें पकड़ी गई। पूछताछ में उसने बताया कि बिहार में महंगे दामों पर यह शराब बेच दी जाती है।