राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सात आईएएस अफसरों के मंगलवार को तबादले कर दिए गए। इसमें देवरिया के सीडीओ प्रत्यूष पांडेय को समन्वय विभाग में विशेष सचिव व यूपी डास्प (यूपी विविध कृषि सहायता परियोजना) में अपर परियोजना समन्वयक की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह को सीडीओ देवरिया बनाया गया है। सुलतानपुर के सीडीओ अंकुर कौशिक को राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। बिजनौर के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विनय कुमार सिंह को सीडीओ सुलतानपुर की जिम्मेदारी मिली है।