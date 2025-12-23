Language
    यूपी में सात IAS अफसरों के तबादले, देवरिया-सुलतानपुर और कानपुर देहात के सीडीओ बदले; ल‍िस्‍ट

    By Vivek Rao Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:51 PM (IST)

    यूपी में सात आईएएस अफसरों के मंगलवार को तबादले कर दिए गए। इसमें देवरिया के सीडीओ प्रत्यूष पांडेय को समन्वय विभाग में विशेष सचिव व यूपी डास्प (यूपी विविध कृषि सहायता परियोजना) में अपर परियोजना समन्वयक की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है।

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सात आईएएस अफसरों के मंगलवार को तबादले कर दिए गए। इसमें देवरिया के सीडीओ प्रत्यूष पांडेय को समन्वय विभाग में विशेष सचिव व यूपी डास्प (यूपी विविध कृषि सहायता परियोजना) में अपर परियोजना समन्वयक की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है।

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह को सीडीओ देवरिया बनाया गया है। सुलतानपुर के सीडीओ अंकुर कौशिक को राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। बिजनौर के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विनय कुमार सिंह को सीडीओ सुलतानपुर की जिम्मेदारी मिली है।

    मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

    कानपुर देहात की सीडीओ लक्ष्मी एन अब मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष हाेंगी। वहीं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल को सीडीओ कानपुर देहात बनाया गया है।