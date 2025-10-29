69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब 18 को सुनवाई, 15 माह में 23 से अधिक तारीख मिली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण से जुड़ा मामला अब 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया है।

पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और संरक्षक भास्कर सिंह ने बताया कि सीनियर अधिवक्ता मनीष गोस्वामी और विक्रम ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि यह मामला वर्ष 2020 से लंबित है और पिछले 15 महीनों में 23 से अधिक बार तारीखें मिल चुकी हैं।