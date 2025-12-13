धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। समतामूलक से निशातगंज मार्ग, निशातगंज से हनुमान सेतु, हनुमान सेतु से डालीगंज और डालीगंज से पक्का पुल के मध्य ब्रिज, आरओबी व बंधे आदि का निर्माण अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह महत्वाकांक्षी ग्रीन कारिडोर योजना का दूसरा चरण पूरा होना है। राजधानी की लाइफ लाइन कही जाने वाली गोमती के किनारे हाेकर पांच लाख से अधिक लोग आसानी से आवागमन कर सकेंगे। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के साथ ही ग्रीन कारिडोर भी जनता काे सौंप दिया जाएगा।

एलडीए आईआईएम रोड से किसान पथ के बीच 57 किलोमीटर लंबा ग्रीन कारिडोर का निर्माण करा रहा है, दावा है कि यह शहर के विकास को नई रफ्तार देगा। द्वितीय चरण में समतामूलक चौराहे से निशातगंज के मध्य लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत से तीन अहम विकास कार्य कराए जा रहे।

इनमें 45 करोड़ रुपये की लागत से 240 मीटर लंबा व 24 मीटर चौड़ा कुकरैल छह-लेन ब्रिज लगभग बन गया है। वहीं, कुकरैल से निशातगंज के मध्य 40 करोड़ रुपये की लागत से 1.10 किलोमीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा बंधा व सड़क निर्माण का कार्य कराया गया है। इसी तरह 240 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े निशातगंज छह-लेन ब्रिज का निर्माण 45 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होने को है।

कॉरिडोर निर्माण में हनुमान सेतु से गोमती पुल निशातगंज मार्ग तक सड़क की चौड़ाई 10 से बढ़ाकर 18 मीटर चौड़ी की गई। सड़क चौड़ी होने पर निशातगंज व कुकरैल चौराहा भी उपयोगी होगा। साथ ही नये व पुराने लखनऊ का फासला ग्रीन कारिडोर मिटाएगा। 15 दिसंबर से इस नए रूट पर वाहन फर्राटा भर सकेंगे। ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के समानांतर हार्टीकल्चर, सुंदरीकरण के कार्य भी चल रहे हैँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका भी लोकार्पण कर सकते हैँ। इसके बाद योजना का तीसरा व चौथा चरण का कार्य होता रहेगा।

2300 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा लामार्टीनियर कालेज से जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। गोमती के दाएं किनारे पर लामार्टीनियर कालेज से सेना की जमीन होते हुए जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबे फ्लाईओवर कम आरओबी (रेल ओवरब्रिज) का निर्माण होगा। फोर-लेन फ्लाईओवर के निर्माण में 315 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुका है। दो साल में यह बनकर तैयार होने पर 1090 चौराहा, कालीदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग आदि से शहीद पथ, इकाना स्टेडियम, पुलिस मुख्यालय, एयरपोर्ट व अयोध्या रोड की ओर जाने के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी।

गोमती नदी पर बनेगा 250 मीटर लंबा ब्रिज परियोजना के तहत गोमती नदी पर 250 मीटर लंबा ब्रिज भी बनाया जाएगा। यह ब्रिज नदी के दाएं किनारे पर स्थित सेना की जमीन पर बनने वाली बंधा रोड से जी-20 रोड को जोड़ेगा। 60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस ब्रिज के लिए टेंडर किया गया है। इसे लगभग एक वर्ष में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रीन कॉरिडोर के चरण पहला चरण : आइआइएम रोड से पक्का पुल तक। यह काम पूरा हो चुका है।

दूसरा चरण : पक्का पुल से पिपराघाट तक। यह काम अंतिम चरण में है।

तीसरा चरण : पिपराघाट से शहीद पथ तक। इसको भी हरी झंडी मिल चुकी है।

चौथा चरण : शहीद पथ से किसान पथ तक। इसकी भी तैयारियां चल रही हैं।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल के साथ ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को भी प्रधानमंत्री के लोकार्पण कार्यक्रम में रखा गया है, निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो जल्द पूरा होगा। इसीलिए अभी यह तय नहीं है कि इसके दूसरे फेज का लोकार्पण हो जाएगा।- प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण