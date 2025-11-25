Language
    SIR in UP: अब तक 5.25 करोड़ गणना प्रपत्र हुए जमा, शत-प्रतिशत कार्य करने वाले बीएलओ को मिल रहा सम्मान

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    लखनऊ: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में अब तक 5.25 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं से 4 दिसंबर तक प्रपत्र जमा करने की अपील की है। बीएलओ की मेहनत से कई केंद्रों पर काम पूरा हो चुका है, और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत अब तक 5.25 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। वर्तमान में 1.62 लाख बूथों पर गणना प्रपत्र एकत्रित करने का काम चल रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं को चार दिसंबर तक अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपने की अपील की है।

    उन्होंने बताया कि बीएलओ की मेहनत से कई मतदेय स्थलों पर वितरण, संग्रह और डिजिटाइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मठ बीएलओ से प्रेरणा लेते हुए अन्य सभी बीएलओ भी काम में और तेजी लाएं। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बीएलओ और अन्य कार्मिकों का मनोबल बढ़ाते हुए गणना प्रपत्र संग्रह एवं डिजिटाइजेशन के कार्य को गति दें।