Invest UP: सिंगापुर व खाड़ी देशों की 45 कंपनियों ने निवेश में दिखाई रुचि, आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सिंगापुर व खाड़ी देशों की 45 से अधिक कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। यह कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी), इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की इच्छुक हैं। इनमें सिंगापुर की 20 और यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन की 25 से अधिक कंपनियां शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि इन कंपनियों से निवेश की कागजी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, जिससे इन्हें जीबीसी में आमंत्रित किया जा सके। इन्वेस्ट यूपी ने बीते दिनों विदेशी कंपनियों से आने वाले निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए रिलेशनशिप मैनेजरों की तैनाती की है।