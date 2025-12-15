राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोधी-राजपूत समाज का इतिहास रामभक्ति, राष्ट्रधर्म और सामाजिक स्वाभिमान से भरा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम देश और प्रदेश में सत्ता के शिखर पर हैं तो उसमें बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पद और सत्ता की परवाह किए बिना राम जन्मभूमि आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, कहा था कि सत्ता जाएगी तो जाए, लेकिन मैं अपने राम से पीछे नहीं हटूंगा।

गोमती नगर विस्तार स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बाबूजी, लोधी-राजपूत समाज के युवाओं के लिए यह संदेश छोड़ गए कि ईमानदारी से राजनीति की जा सकती है, सिद्धांतों पर अडिग रहकर भी नेतृत्व किया जा सकता है और समाज के सम्मान के लिए त्याग किया जा सकता है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी कमल का फूल खिलेगा और वही बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उपमुख्यमंत्री मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोधी समाज ने विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा का भाव नहीं छोड़ा। समाज के हर तबके की मदद की। देश व प्रदेश की राजनीति में लोधी समाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महासंघ को सामाजिक‑राजनीतिक सक्रियता और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बांदा विश्वविद्यालय का नाम स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के नाम पर रखने का भी सुझाव दिया।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं का मार्गदर्शन करना, उन्हें संगठित करना और सांस्कृतिक चेतना के साथ सकारात्मक राष्ट्रनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ाना लोधी समाज का दायित्व है। बाबूजी कल्याण सिंह के आदर्शों और विचारों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रभु श्रीराम की सेवा में मुख्यमंत्री पद त्यागने वाले बाबूजी का सपना आज राम मंदिर के पूर्ण निर्माण के रूप में साकार हो चुका है। प्रभु श्रीराम उसी को चुनते हैं, जो उनके लिए समर्पित होता है।