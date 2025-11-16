UP Police Posting: यूपी में ट्रेनिंग पूरी कर चुके 34 PPS अफसरों को मिली नियमित तैनाती, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश शासन ने 34 पुलिस उपाधीक्षकों को प्रशिक्षण के बाद नियमित तैनाती दी है। बसंत सिंह को महराजगंज, संकल्प दीप कुशवाहा को एटा, और प्रतिज्ञा सिंह को बांदा भेजा गया है। अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शासन ने प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 34 पुलिस उपाधीक्षकों की नियमित तैनाती की है। बसंत सिंह को महराजगंज, संकल्प दीप कुशवाहा को एटा, प्रतिज्ञा सिंह को बांदा भेजा गया है।
नारायण दत्त मिश्रा को बहराइच, मयंक मिश्रा अयोध्या, शशि प्रकाश मिश्रा को लखनऊ कमिश्नरेट, ऋतिक कपूर को सुलतानपुर, हरेकृष्ण शर्मा को आगरा कमिश्नरेट, अभिमन्यु त्रिपाठी को खीरी, पियूष कुमार पांडेय को झांसी, किश राजपूत को मऊ, गायत्री यादव को मीरजापुर, मनोज कुमार गंगवार को औरैया, सुधीर सिंह को मेरठ, जयंत यादव को कुशीनगर तैनाती दी गई है।
इसी तरह रोहिनी यादव को सिद्धार्थ नगर, प्रभा पटेल को हरदोई, आकृति पटेल को पीलीभीत, अभय कुमार वर्मा को फतेहगढ़, अभिषेक कुमार को सीतापुर, अऩुभव राजर्षि को गाजीपुर, आकांक्षा गौतम को गाजीपुर, शुभम वर्मा को शाहजहांपुर, अमित कुमार को संत कबीर नगर, देशराज सिंह को बलिया, दीपशिखा को मैनपुरी, कुलदीप सिंह यादव को बस्ती भेजा गया है।
अरुण पराशर को पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, अवनीश कुमार सिंह को इटावा, शशांक श्रीवास्तव को बुलंदशहर, गौरव उपाध्याय को महोबा, अपूर्वा पांडेय को यूपी-112 लखनऊ, अपूर्व पांडेय को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और विनी सिंह को उन्नाव का पुलिस उपाधीक्षक तैनात किया गया है।
