UP Police Posting: यूपी में ट्रेनिंग पूरी कर चुके 34 PPS अफसरों को मिली नियमित तैनाती, देखें लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शासन ने प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 34 पुलिस उपाधीक्षकों की नियमित तैनाती की है। बसंत सिंह को महराजगंज, संकल्प दीप कुशवाहा को एटा, प्रतिज्ञा सिंह को बांदा भेजा गया है। नारायण दत्त मिश्रा को बहराइच, मयंक मिश्रा अयोध्या, शशि प्रकाश मिश्रा को लखनऊ कमिश्नरेट, ऋतिक कपूर को सुलतानपुर, हरेकृष्ण शर्मा को आगरा कमिश्नरेट, अभिमन्यु त्रिपाठी को खीरी, पियूष कुमार पांडेय को झांसी, किश राजपूत को मऊ, गायत्री यादव को मीरजापुर, मनोज कुमार गंगवार को औरैया, सुधीर सिंह को मेरठ, जयंत यादव को कुशीनगर तैनाती दी गई है।

इसी तरह रोहिनी यादव को सिद्धार्थ नगर, प्रभा पटेल को हरदोई, आकृति पटेल को पीलीभीत, अभय कुमार वर्मा को फतेहगढ़, अभिषेक कुमार को सीतापुर, अऩुभव राजर्षि को गाजीपुर, आकांक्षा गौतम को गाजीपुर, शुभम वर्मा को शाहजहांपुर, अमित कुमार को संत कबीर नगर, देशराज सिंह को बलिया, दीपशिखा को मैनपुरी, कुलदीप सिंह यादव को बस्ती भेजा गया है।