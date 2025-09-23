Language
    उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे में 33,896 करोड़ का निवेश, 9 कंपनियों ने शुरू किया उत्पादन

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:58 PM (IST)

    यूपी के रक्षा औद्योगिक गलियारों में अब तक 33896 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। कानपुर झांसी और लखनऊ नोड में 62 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है जिनमें से नौ ने संचालन शुरू कर दिया है। यूपीडा के अनुसार विभिन्न कंपनियों ने कानपुर झांसी लखनऊ अलीगढ़ चित्रकूट और आगरा में निवेश किया है। कई कंपनियों ने गोला-बारूद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का उत्पादन शुरू कर दिया है।

    रक्षा औद्योगिक गलियारे में आया 33,896 करोड़ रुपये का निवेश।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में स्थापित किए जा रहे रक्षा औद्योगिक गलियारों में अभी तक 33,896 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। रक्षा औद्योगिक गलियारे के कानपुर, झांसी व लखनऊ नोड में 62 इकाईयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जबकि नौ प्रमुख कंपनियों ने अपनी इकाईयों का संचालन शुरू कर दिया है। साथ ही 10 कंपनियों के लिए पट्टा की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।

    उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे की परियोजना पर काम शुरू किया था।

    यूपीडा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कानपुर नोड में 1,2803 करोड़ रुपये, झांसी में 11,276 करोड़ रुपये, लखनऊ 4,850 करोड़ रुपये, अलीगढ़ में 3,872 करोड़ रुपये, चित्रकूट में 530 करोड़ और आगरा में 407 करोड़ रुपये का निवेश विभिन्न कंपनियों ने किया है।

    अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलाजीज लिमिटेड ने कानपुर में गोला-बारूद निर्माण संयंत्र का संचालन शुरू कर दिया है। इसी प्रकार अलीगढ़ में, अमिटेक इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने उन्नत इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम और सैटेलाइट उपकरणों का उत्पादन शुरू किया है।

    वहीं वेरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने छोटे हथियारों का निर्माण शुरू किया है, जबकि नित्या क्रिएशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रिसिशन आर्म्स पुर्जों का उत्पादन शुरू किया है।

    वहीं लखनऊ में एरोलाय टेक्नोलाजीज ने टाइटेनियम कास्टिंग का संचालन व ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने ब्रह्मोस एनजी मिसाइल सिस्टम के उत्पादन की शुरुआत कर दी है। संकल्प सेफ्टी साल्यूशंस ने सुरक्षा उपकरण और रक्षा कपड़ों का निर्माण शुरू किया है।