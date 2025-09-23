उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे में 33,896 करोड़ का निवेश, 9 कंपनियों ने शुरू किया उत्पादन

यूपी के रक्षा औद्योगिक गलियारों में अब तक 33896 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। कानपुर झांसी और लखनऊ नोड में 62 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है जिनमें से नौ ने संचालन शुरू कर दिया है। यूपीडा के अनुसार विभिन्न कंपनियों ने कानपुर झांसी लखनऊ अलीगढ़ चित्रकूट और आगरा में निवेश किया है। कई कंपनियों ने गोला-बारूद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का उत्पादन शुरू कर दिया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में स्थापित किए जा रहे रक्षा औद्योगिक गलियारों में अभी तक 33,896 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। रक्षा औद्योगिक गलियारे के कानपुर, झांसी व लखनऊ नोड में 62 इकाईयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जबकि नौ प्रमुख कंपनियों ने अपनी इकाईयों का संचालन शुरू कर दिया है। साथ ही 10 कंपनियों के लिए पट्टा की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे की परियोजना पर काम शुरू किया था। यूपीडा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कानपुर नोड में 1,2803 करोड़ रुपये, झांसी में 11,276 करोड़ रुपये, लखनऊ 4,850 करोड़ रुपये, अलीगढ़ में 3,872 करोड़ रुपये, चित्रकूट में 530 करोड़ और आगरा में 407 करोड़ रुपये का निवेश विभिन्न कंपनियों ने किया है।