    अगले साल रिटायर होंगे यूपी कैडर के 32 IAS अधिकारी, 26 PCS ऑफिसर भी होंगे सेवानिवृत्त

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    यूपी कैडर के 32 IAS और 26 PCS अधिकारी अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नियुक्ति विभाग ने सूची जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि समय पर सभी देयों की प्रक्रिया पूरी की जाए। वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख अधिकारियों में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं IIDC दीपक कुमार, साथ ही अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल और अमित घोष शामिल हैं।    

    राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊ। यूपी काडर के 32 आइएएस अधिकारी व 26 पीसीएस अधिकारी अगले वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नियुक्ति विभाग ने इन अधिकारियों की सूची जारी करते हुए विभाग को निर्देश दिया गया है कि तय समय पर इनके सभी देयों के संबंध में प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वालों में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं आइआइडीसी दीपक कुमार और अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल व अमित घोष प्रमुख हैं।

    अगले वर्ष की शुरुआत यानी जनवरी 2026 में पांच आइएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। इसमें आगरा के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह भी हैं। फरवरी में डा. देवेश चतुर्वेदी, सुभाष चंद्र शर्मा सहित चार आइएएस अधिकारी रिटायर होंगे। राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार मई में सेवानिवृत्त होंगे। अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल सितंबर और कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार अक्टूबर में रिटायर होंगे। केंद्र में तैनात कामरान रिजवी भी अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे।

    नियुक्ति विभाग ने जारी किया आदेश 

    अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा अमित घोष दिसंबर 2026 में सेवानिवृत्त होंगे। इनके साथ ही 26 पीसीएस अधिकारी भी रिटायर होंगे। नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों के सेवा अभिलेखों से इनकी जन्मतिथि और सेवानिवृत्ति तिथि का मिलान कर लिया जाए।

    इसमें कोई अंतर हो तो उसे नियुक्ति विभाग को बता दिया जाए। इसके साथ ही सत्यापित सेवा विवरण, औसत वेतन विवरण पेंशन निदेशालय को यथा समय भिजवा दिया जाए। अवकाश नकदीकरण का आदेश समय से जारी कर दिया जाए, जिससे सेवानिवृत्ति के समय अधिकारियों को किसी तरह परेशानी न होने पाए।