    उत्तर प्रदेश के 31 विद्यार्थी राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में दिखाएंगे प्रतिभा, नवाचार और प्रोजेक्ट्स का करेंगे प्रदर्शन

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के 31 विद्यार्थियों का राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चयन हुआ है। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी, जहाँ विद्यार्थी अपने वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत करेंगे। चयनित विद्यार्थी उत्साहित हैं और राज्य सरकार ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करना है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इंस्पायर मानक योजना राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी व प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में 31 विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने चयनित विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र दिए।

    चयनित विद्यार्थियों में इटावा की साक्षी, महाराजगंज के अमन अहमद, जालौन की बबली, औरैया के दिव्यांश कृष्णा, इटावा के हिमांशु, उन्नाव के शिवम, सीतापुर की राधा देवी, गौतमबुद्धनगर के वेदांश सिंह, गाजियाबाद के ओजस पांडेय, बाराबंकी के कृष्णा कनौजिया, कानपुर नगर की आलिया फातिमा, बुलंदशहर के राहुल कुमार, बलिया के शौर्य प्रताप और आदित्य कुमार पांडेय, बांदा के आयुष कुमार, मेरठ के मोनू, बस्ती के शौर्य द्विवेदी, मुजफ्फरनगर के अचितन्य मिश्रा, प्रयागराज के विनय भूषण, गाजीपुर के सत्यम शाक्य, अलीगढ़ की खुशी अग्रवाल और हेमंत कुशवाहा, चंदौली के शाश्वत मौर्य, फर्रूखाबाद की दक्षिणा सिंह, बिजनौर के सुधांशु, वाराणसी के शिवांश मिश्रा, रामपुर के शुभ अग्रवाल और शामली के अक्षित वर्मा शामिल हैं।

    इन विद्यार्थियों के नवाचारों और प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, जहां वे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

    बैठक से गैरहाजिर मेरठ मंडल के 10 बीईओ को नोटिस

    समग्र शिक्षा और बेसिक शिक्षा के तहत संचालित योजनाओं की मंडलवार समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर मेरठ मंडल के 10 खंड शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय, लखनऊ में नौ अक्टूबर से मंडलवार समीक्षा बैठकें हो रही हैं।

    इन बैठकों में संबंधित मंडलों के मंडलीय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त और खंड शिक्षा अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना है। बुधवार को मेरठ मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर और बागपत जिलों की समीक्षा की जानी थी, लेकिन इन जिलों से 10 खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

    इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय ने नाराजगी जताते हुए सभी गैरहाजिर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बेसिक शिक्षा की मंडलवार समीक्षा बैठकें 31 अक्टूबर तक चलेंगी। वहीं, 17 अक्टूबर को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रदेश के सभी बेसिक और माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग करेंगे।