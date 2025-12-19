Dhaan Khareed: उत्तर प्रदेश में धान खरीद जोरों पर, 25 लाख टन का आंकड़ा पार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत प्रदेश में अब तक 25,02,149.60 टन धान की खरीद की जा चुकी है। 4,09,444 किसानों से यह खरीद की गई है। यह संख्या पिछले वर्ष इस अवधि में धान विक्रय करने वाले किसानों से अधिक है। पिछले वर्ष 3,73,840 से इस अवधि में धान की खरीद हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार धान खरीद के लिए 4,743 क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जो पिछले वर्ष के 4,347 केंद्रों की तुलना में अधिक हैं। वहीं शुक्रवार तक 8,82,988 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीकरण कराया है, इनमें से 6,68,698 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है।