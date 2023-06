Lucknow News: चारबाग स्टेशन पर 24 घंटे उपचार की व्यवस्था जल्द, निजी अस्पताल के साथ रेलवे शुरू करेगा नई सुविधा

चारबाग रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के बीमार यात्रियों को यहां 24 घंटे उपचार की सुविधा जल्द मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने निजी अस्पताल के साथ चारबाग स्टेशन पर क्लीनिक के साथ फार्मेसी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए बोर्ड को भेजा है। बोर्ड से अनुमति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। रेलवे निजी बड़े अस्पताल से करार करेगा।

जागरण संवाददाता, लखनऊ: चारबाग रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के बीमार यात्रियों को यहां 24 घंटे उपचार की सुविधा जल्द मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने निजी अस्पताल के साथ चारबाग स्टेशन पर क्लीनिक के साथ फार्मेसी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए बोर्ड को भेजा है। बोर्ड से अनुमति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। यात्रियों के उपचार के लिए रेलवे प्रशासन करेगी उपचार सुविधा की व्यवस्था चारबाग रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन करीब 240 से 250 ट्रेनें गुजरती हैं। इन ट्रेनों से लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्री भी सफर करते हैं। आये दिन यात्रियों की तबियत बिगड़ जाती है। कई बार चारबाग स्थित मंडल रेल अस्पताल को कंट्राेल रूम से सूचना के बाद भी डाक्टर समय से नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में यात्री की मौत भी हो जाती है। रेलवे अस्पताल में डाक्टरों की कमी भी बढ़ रही है। ऐसे में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने 24 घंटे उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बनाया है। चारबाग स्टेशन पर 24 घंटे उपचार सुविधा के लिए निजी बड़े अस्पताल से होगा करार रेलवे निजी बड़े अस्पताल से करार करेगा। अस्पताल के एक डाक्टर की तैनाती हर समय चारबाग स्टेशन पर होगी। यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफर करने की सुविधा भी होगी। इसके लिए स्टेशन पर रेलवे की जमीन पर क्लीनिक बनेगी। मरीज को दवा उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पताल की ही फार्मेसी चलेगी। मंडल के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक क्लीनिक के लिए स्थान का चयन हो गया है। प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। अस्पताल की ओर से कुछ पैथोलोजी जांच की सुविधा भी मिलेगी।

